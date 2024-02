Emirati-Italia: sottosegretaria Tripodi incontra ministri di Stato Al Kaabi e Al Zeyoudi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sottosegretaria di Stato, Maria Tripodi, ha incontrato ad Abu Dhabi la ministra di Stato agli Affari esteri, Noura al Kaabi, e il ministro di Stato per il Commercio estero degli Emirati Arabi Uniti, Thani al Zeyoudi, in occasione della 13ma riunione ministeriale dell’Organizzazione mondiale del commercio. Lo ha riferito la Farnesina su X, spiegando che al centro degli incontri ci sono stati "i proficui rapporti bilaterali, le relazioni economiche e culturali tra Italia ed Emirati, e i temi globali". In un post su X, la sottosegretaria Tripodi ha commentato che è stato "un vero piacere" incontrare la ministra Al Kaabi, con cui ha discusso della collaborazione tra i rispettivi Paesi "caratterizzata dagli eccellenti rapporti commerciali, gli stretti scambi culturali e le convergenze sui dossier internazionali". A proposito del colloquio con Al Zeyoudi, presidente della ministeriale, la sottosegretaria ha invece sottolineato la "soddisfazione per l’intensità dei rapporti commerciali tra Italia ed Emirati con l'export che ha superato i 6 miliardi di euro, a conferma del grande potenziale tra i Paesi". (Res)