Italia-Croazia: Bernini, forte spirito di collaborazione, presto Mou tra ministeri

21 luglio 2021

- Rafforzare la cooperazione scientifica e nell’alta formazione per aumentare il grado di collaborazione tra Italia e Croazia. È l'obiettivo della dichiarazione congiunta firmata dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e il suo omologo croato, Gordan Grlic-Radman, nell'ambito del VI Comitato dei ministri tra i due Paesi svoltosi oggi a Zagabria. Il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini - impossibilitata a recarsi a Zagabria per un attacco influenzale - in una lettera al suo omologo Radovan Fuchs, ha auspicato la firma, in tempi rapidi a Roma, di un Memorandum of understanding (Mou) bilaterale con il quale specificare le aree prioritarie di ricerca comuni, indirizzare il finanziamento di specifici gruppi di ricercatori e rafforzare il legame tra i due Paesi sul piano bilaterale ed europeo. Come ribadito dalle delegazioni dei rispettivi ministeri della Ricerca e dell’Alta Formazione nella riunione di Zagabria, Italia e Croazia già cooperano in materia di contrasto al cambiamento climatico e nella ricerca marina. L'Italia ha investito nella promozione dell’economia dell’idrogeno nel solco dell’esperienza europea dell’Hydrogen Valley. (segue) (Com)