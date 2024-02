Italia-Croazia: Bernini, forte spirito di collaborazione, presto Mou tra ministeri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forte è anche la collaborazione su importanti iniziative comuni multilaterali, come il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio raggio (Ecmwf) e il Laboratorio europeo di biologia molecolare (Embl), ma anche l’attenzione per nuove iniziative di ricerca come Ifmif/Dones e Einstein Telescope. Da ultimo, è stato sottolineato che nel campo dell’alta formazione i due Paesi potranno contare sulla riforma italiana dei programmi di dottorato per rafforzare l'internazionalizzazione e il rapporto con le imprese, e sul potenziamento delle Alleanze universitarie europee. Il confronto con la Croazia si inserisce in una più ampia collaborazione con i Paesi balcanici. Nell’autunno scorso, proprio il ministro Bernini, ha infatti firmato un accordo con la Slovenia e, in primavera, uno con la Serbia. (Com)