Agricoltura: Lollobrigida, presentato documento strategico, Italia torna centrale in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia è tornata centrale in Europa. “Abbiamo avuto l'occasione, attraverso un documento strategico, di presentare le criticità e gli errori che l'Europa fino ad ora ha compiuto indicando una strada per correggerlo”. Così Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, intervistato dal Tg1 a margine della conferenza stampa organizzata al Masaf sui risultati dell'Agrifish di ieri a Bruxelles. “Questo è stato apprezzato da tutti i ministri che sono intervenuti e anche dal Commissario europeo, che in modo esplicito ha detto che l'Italia ha ragione: il ruolo dell'agricoltore è diverso da quello disegnato e bisogna rimetterlo al centro come tutore del territorio. E per farlo gli va garantito un reddito adeguato", ha aggiunto. (Rin)