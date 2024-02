Israele: elezioni municipali, affluenza in calo al 26 per cento alle 15 locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle ore 15:00 di Israele (le 14:00 in Italia) solo il 26 per cento degli aventi diritto al voto si era recato alle urne per le elezioni municipali in 197 autorità municipali e nei 45 consigli regionali. A riportarlo è stato direttamente il ministero dell'Interno israeliano. Si tratta di numeri inferiori rispetto alle elezioni locali del 2018, dove alla stessa ora aveva votato il 32,6 per cento dei cittadini. Mentre nei grandi centri urbani la percentuale oscilla tra il 15 per cento e il 25 per cento – a Gerusalemme il 16,4 per cento e a Tel Aviv il 23 per cento – nella città araba di Mahlia, nel nord del Paese vicino al confine con il Libano, già il 56,5 per cento dei cittadini si era recata alle urne. (Res)