Antisemitismo: a Roma riunione Consiglio leader ebraici Eja, Europa garantisca sicurezza delle comunità

- Il Consiglio dei leader ebraici dell’Associazione ebraica europea (European Jewish Association, Eja) si riunisce a Roma per discutere delle sfide che affrontano le comunità ebraiche europee. “Nonostante gli impegni per salvaguardare le comunità ebraiche e le promesse per sradicare l’antisemitismo, troppi governi in Europa non hanno fatto nulla”, hanno concluso i 40 leader ebraici provenienti da tutta l’Europa presenti all’evento che si è svolto il 26 e il 27 febbraio a Roma, secondo quanto riferisce un comunicato stampa. I rappresentanti delle comunità ebraiche hanno evidenziato “un’incapacità politica ed esecutiva di agire sulla base delle leggi in vigore anti-odio e anti-Bds (Boicottaggio, disinvestimento e sanzioni contro Israele), e, nonostante molti paesi abbiamo sottoscritto la definizione dell’Ihra (International Holocaust Remembrance Alliance), quasi nessuno aderisce ai principi”. Con sede a Bruxelles e rappresentante di centinaia di comunità ebraiche in tutta Europa, il Consiglio dell'Associazione ebraica europea è un organo decisionale chiave dell'Eja, che riunisce i leader ebraici per scambiare opinioni e sviluppare la linea strategica e di advocacy delle attività e delle politiche dell'Eja e per il miglioramento della vita degli ebrei in Europa nel 2024. (segue) (Com)