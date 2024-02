Antisemitismo: a Roma riunione Consiglio leader ebraici Eja, Europa garantisca sicurezza delle comunità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante l’incontro a Roma, i leader ebraici hanno concordato un piano d’azione in 18 punti per il 2024, tra cui l’aumento della sicurezza della comunità, il divieto di vendere cimeli nazisti e il coinvolgimento delle principali società e istituzioni sportive nella lotta all’antisemitismo. Al Consiglio sono intervenuti l’inviato speciale di Israele per la lotta all’antisemitismo, l’ambasciatore di Israele in Italia, Alon Bar, l’inviato speciale dell’Italia per la lotta all’antisemitismo, Pasquale Angelosanto, e il presidente del Senato, Ignazio La Russa. Al termine della conferenza, il presidente dei leader europei dell’Eja e del Paris Consistoire, Joel Mergui, ha dichiarato: “I leader ebrei sono chiari: Rifiutiamo di vivere nella paura, siamo forti e supereremo l’attuale ondata di odio. E’ inaccettabile che si invochi il genocidio e la pulizia etnica (…) e ci siano appelli all’intifada (rivolta) all’ordine del giorno, insieme ai simboli nazisti e alle immagini apertamente antisemite. Questa è una delle principali cause dell’antisemitismo e le autorità di tutto il continente devono fare di più per rispettare gli impegni che hanno ripetutamente assunto per proteggere gli ebrei e combattere l’antisemitismo”. Da parte sua, il presidente dell’Associazione ebraica europea, il rabbino Menachem Margolin, ha dichiarato: “Come leader ebrei, è nostro dovere proteggere le nostre comunità. Il messaggio dei leader delle comunità in seno al Consiglio è chiaro: l'Ue e i governi devono tradurre le loro belle parole sulla garanzia della sicurezza delle comunità ebraiche in azioni significative. La prova di qualsiasi impegno del governo nel difendere gli ebrei europei è proprio adesso. Il nostro consiglio è chiaro: sulla base delle prove finora raccolte, i governi europei stanno fallendo questo esame". (Com)