Cisgiordania: autorità Israele confermano uccisione di palestinese a posto di blocco a Betlemme

- Le autorità di Israele hanno confermato di aver ucciso un uomo palestinese che aveva tentato di oltrepassare la barriera di sicurezza di un checkpoint vicino a Betlemme, in Cisgiordania. Lo ha riferito il quotidiano israeliano “Times of Israel”, aggiungendo che la polizia ha aggiunto che verranno svolte ulteriori indagini sull’episodio. In precedenza, l’agenzia di stampa palestinese “Wafa” aveva riferito la notizia citando immagini e video diffusi su internet che mostrano il 34enne Nizar Hassasna a terra vicino al posto di blocco, circondato da alcuni militari israeliani.(Res)