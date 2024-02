Ucraina: Le Pen, Macron ha "superato tappa ulteriore verso cobelligeranza"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha "superato una tappa ulteriore verso la cobelligeranza". Lo ha detto intervenendo all'Assemblea nazionale la leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, in merito al recente annuncio del capo dello Stato francese, che non ha escluso l'invio di truppe occidentali in Ucraina. "Il primo dovere di un Paese è quello di disporre della vita dei suoi soldati solamente per difendere la propria indipendenza o per preservare la sua integrità", ha detto Le Pen. Macron ha fatto "planare un rischio esistenziale su 70 milioni di francesi e più, in particolare sulle nostre forze armate", ha detto la leader del Rassemblement National. (Frp)