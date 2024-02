Sardegna 2024: Trombetti (Pd), lavorare anche a Roma per unire alternativa a governo destre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uniti si vince. La vittoria in Sardegna di Alessandra Todde "apre nuovi scenari. La prima considerazione è che se il centrosinistra si fosse presentato unito alle scorse regionali nel Lazio avrebbe potuto vincere, senza lasciare la Pisana alla destra e a Rocca". Lo si legge in una nota del consigliere capitolino dem Yuri Trombetti. "Ora guardiamo al futuro. Abbiamo davanti a noi alcuni anni per costruire, anche qui in Campidoglio, un'alleanza, un campo largo o giusto, ma sicuramente competitivo. L'importante è che unisca tutte le opposizioni al governo Meloni, che oggi non hanno ragione di essere divise nel cammino, a iniziare dal Movimento Cinquestelle. E' quello che ci chiedono gli elettori, di essere uniti e costruire un'alternativa al governo delle destre". (Com)