Ucraina: Tusk, la verità è chiara, Putin è un criminale di guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La verità della guerra in Ucraina è chiara, “Putin è un criminale di guerra” e non c’è spazio per la neutralità. Lo ha detto il premier polacco Donald Tusk in conferenza stampa congiunta con i premier del gruppo di Visegrad (Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria – V4) a Praga. “Indipendentemente da quanto possa restare forte la Russia, la valutazione politica, morale, storica di quello che sta accadendo in Ucraina deve essere univoca. Nel valutare chi è colpevole della guerra, chi è l’aggressore, chi è la vittima, qual è la ragione della guerra, non c’è spazio per la negoziazione”, ha detto il capo del governo di Varsavia. “Si possono negoziare le condizioni della pace, si può riflettere sui metodi con cui aiutare l’Ucraina”, ha proseguito, “ma non c’è spazio per speculare sul tema di chi sia responsabile e chi no in questa aggressione”. (Vap)