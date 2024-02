Maltempo: Coldiretti, perso 30 per cento terreni agricoli in ultimi 50 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa della cementificazione e dell'abbandono l'Italia ha perso quasi un terzo (30 per cento) dei terreni agricoli nell'ultimo mezzo secolo, con la superficie agricola utilizzabile in Italia che si è ridotta ad appena 12,8 milioni di ettari ed effetti sulla manutenzione e pulizia del territorio e sulla tenuta idrogeologica del Paese, aggravando gli effetti del maltempo. Lo afferma la Coldiretti in riferimento agli effetti del ciclone tirrenico con frane in Liguria e in Toscana e allerta in diverse regioni. Per effetto delle coperture artificiali – continua la Coldiretti – il suolo non riesce a garantire l'infiltrazione di acqua piovana che scorre in superficie aumentando la pericolosità idraulica del territorio nazionale. L'effetto – precisa la Coldiretti – è che oltre nove comuni su dieci in Italia (il 93,9 per cento del totale) hanno parte del territorio in aree a rischio idrogeologico per frane ed alluvioni anche a causa del cambiamento climatico in atto con una tendenza alla tropicalizzazione che si manifesta con una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, il rapido passaggio dal sole al maltempo e precipitazioni brevi ed intense. (segue) (Com)