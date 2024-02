Agroalimentare: Castaldo (Az), con approvazione riforma si combatte "Italian sounding"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- "In Italia il subdolo fenomeno della contraffazione e del cosiddetto 'Italian sounding' colpisce indiscriminatamente un patrimonio di circa 19 miliardi di euro, migliaia di imprese che da generazioni portano avanti con orgoglio le nostre tradizioni. Nel nostro Paese sono attualmente riconosciuti 578 prodotti Dop e 257 prodotti Igp, un numero che ci porta ad avere il primato nell’Ue. Il nostro compito è quello di preservare queste eccellenze, tanto nel mercato interno, quanto in quelli esteri. E oggi, con questa riforma, lo stiamo facendo". Lo ha dichiarato l’europarlamentare di Azione, Fabio Massimo Castaldo, intervenendo a Strasburgo alla plenaria del Parlamento europeo. "Abbiamo ottenuto - ha spiegato - una maggiore semplicità nella registrazione delle Indicazioni geografiche, armonizzando le norme per i settori alimentare, del vino e degli alcolici; anche una maggiore tutela delle indicazioni nel mercato digitale, garantendo così maggior trasparenza ai consumatori; e infine rafforziamo il cruciale ruolo dei consorzi ma soprattutto mettiamo fine a fenomeni di sfruttamento di somiglianze linguistiche come nel caso del Prosek o Parmizan. Che questa riforma - ha concluso Castaldo - ci sia di insegnamento: oggi parliamo di vittoria perché abbiamo dato certezze, trasparenza, ma soprattutto ascoltato fino in fondo le esigenze delle nostre realtà territoriali produttive". (Rin)