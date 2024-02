Spagna: socialisti sospendono Abalos dopo rifiuto di lasciare seggio al Congresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Psoe ha deciso di sospendere in via cautelare l'ex ministro dei Trasporti, Jose Luis Abalos, come membro del partito per non aver ceduto il suo seggio al Congresso dei deputati, passando invece al gruppo misto. I socialisti hanno preso questa decisione dopo che il Comitato esecutivo federale ieri aveva dato ad Abalos un ultimatum di 24 ore per dimettersi dal suo seggio parlamentare a causa della "responsabilità politica" nel "caso Koldo", che indaga su presunte tangenti nei contratti per l'acquisto di maschere durante la pandemia di coronavirus. Tuttavia, in un'apparizione davanti ai media per annunciare la sua decisione, Abalos ha sostenuto che dimettersi dal suo seggio, come gli aveva chiesto il suo partito, avrebbe significato assumersi la sua colpa. A quel punto il portavoce socialista al Congresso, Patxi Lopez, ha dichiarato che il partito avrebbe aperto un fascicolo di espulsione e ha risposto ad Abalos sottolineando che farsi da parte "significherebbe assumersi la propria responsabilità", cosa che la dirigenza del Psoe gli aveva detto di fare "da tempo". (Spm)