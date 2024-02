Parlamento: domani audizione Commissione fabbisogni standard su svantaggi derivanti dall'insularità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, alle 15, presso l'Aula del III piano di Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto, svolge l'audizione di rappresentanti della Commissione tecnica per i fabbisogni standard. L'appuntamento – rende noto l’ufficio stampa della Camera – viene trasmesso in diretta webtv. (Com)