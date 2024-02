© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’11 aprile si terrà una riunione dei governi di Slovacchia e Ucraina. Lo ha annunciato il premier slovacco Robert Fico in conferenza stampa a Praga dopo un vertice con i premier del gruppo di Visegrad (Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria – V4). La riunione si terrà nell’est della Slovacchia ma Fico non ha precisato in che località. (Vap)