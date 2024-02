Veneto: assessora Sanità, accelerazione su riforma ambiti territoriali sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi "la quinta commissione consiliare ha completato l'esame del testo del ddl regionale in materia di Ambiti territoriali sociali, così finalmente ci avviciniamo ad avere la legge". Lo ha detto l'assessora alla Sanità e alle Politiche sociali della regione Veneto, Manuela Lanzarin. "Gli Ats – ha aggiunto -, attraverso la disciplina delineata e il conseguente riconoscimento di personalità giuridica, con propria organizzazione e autonomia di bilancio, potranno accrescere la loro incisività. Questa è una riforma molto attesa dai territori, tenendo anche conto delle importanti risorse che stanno gestendo sia in termini di partite regionali sia statali ed europee, in particolare i fondi del Pnrr". (segue) (Rev)