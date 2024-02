Veneto: assessora Sanità, accelerazione su riforma ambiti territoriali sociali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È proprio "grazie a questo confronto, che il numero degli attuali Ats sarà implementato per coincidere con i distretti delle aziende Ulss", ha aggiunto Lanzarin. "Un indirizzo che consente, nello stesso territorio, di dare risposta sia per quanto concerne ai servizi sociali sia a quelli socio-sanitari e sanitari; saranno poi i comitati dei sindaci di ambito ad assumere tale decisione". In tre anni agli Ats sono stati riconosciuti 5,5 milioni di euro per le attività necessarie alla loro costituzione, "questo – ha concluso Lanzarin – potrà garantire ad essi le risorse iniziali una volta che l'iter della legge sarà completato. Questo è l'impegno a cui si deve far fronte, essenziale per accompagnare i territori nella crescita". (Rev)