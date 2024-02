Croazia-Italia: Comitato coordinamento ministri, “impegno nel rafforzare rapporti con Ue e Nato”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia e Croazia “ribadiscono il loro impegno a rafforzare ulteriormente le relazioni bilaterali e i rapporti con l’Unione europea, con la Nato e con altre istituzioni multilaterali”. È quanto si legge nella dichiarazione congiunta pubblicata al termine del Comitato di coordinamento dei ministri Italia-Croazia che si è tenuto oggi a Zagabria. “L’adesione della Croazia all’eurozona e allo spazio Schengen, così come i progressi nell’adesione all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), ha aperto ulteriori prospettive di stretta collaborazione”, si legge nella dichiarazione. L’Italia “ribadisce il suo sostegno all’adesione della Croazia all’Ocse ed è pronta a cooperare ulteriormente in questo senso”. Le due parti “restano impegnate a promuovere e proteggere i diritti delle rispettive minoranze” e “la cooperazione nel bacino del Nord Adriatico, sia bilaterale che trilaterale con la Slovenia, rimane una pietra miliare nelle relazioni tra i due Paesi”. (Res)