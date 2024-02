Piemonte: 3,2 milioni di euro a sostegno delle aziende vitivinicole del territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con una dotazione finanziaria di 3,2 milioni di euro l'assessorato all'Agricoltura della Regione Piemonte ha aperto il bando Ocm Vino investimenti per la campagna 2024/2025 a sostegno delle aziende vitivinicole piemontesi. Il bando scade il 30 aprile 2024. "Come negli anni precedenti anche per la campagna 2023 - 2024 i nostri imprenditori vitivinicoli Piemontesi - ha affermato l'assessore all'Agricoltura e cibo della regione Piemonte Marco Protopapa -possono contare su questo importante sostegno contributivo per poter promuovere e commercializzare i vini di qualità ed essere competitivi sul mercato", ha concluso. (Rpi)