Fvg: assessore Ambiente, monitoraggio aria Consorzio Ponte Rosso è modello da replicare

- I monitoraggi sulla qualità dell'aria avviati due anni fa dal Consorzio industriale Ponte Rosso, in collaborazione con l’Arpa regionale, sono un modello da replicare anche in altre aree del Friuli Venezia Giulia. Lo ha detto oggi l'assessore regionale per la Difesa dell'ambiente, Fabio Scoccimarro, partecipando a un incontro organizzato dalla zona industriale. Dalle analisi è emerso che nel territorio del sanvitese la qualità dell'aria non presenta particolare criticità con la normativa vigente, così come non vi sono particolari sforamenti delle polveri sottili superiori ai 35 giorni l'anno. L'andamento della qualità dell'aria nella zona è risultato fortemente dipendente dalla meteorologia e l'origine della polvere dell'ozono è di tipo multisorgente. I progetti messi in campo dal consorzio, secondo l’assessore, “sono un esempio concreto di come ambientalismo e attività produttive non siano tra di loro in contraddizione, ma anzi diventino anche un servizio per l'intera collettività e fattore di vantaggio competitivo”. Un approccio in linea con le direttive della Regione, che “ha sempre voluto superare una forma di ambientalismo ideologico, sostenendo invece lo sviluppo del settore privato che rispetti e sostenga le indicazioni emanate dal pubblico. L'attività svolta dal consorzio Ponte Rosso va in questa direzione – ha aggiunto Scoccimarro - l'autoanalisi può diventare elemento di vantaggio competitivo in quanto elemento di attrazione per nuove attività che intendono insediarsi in questa zona”. (Frt)