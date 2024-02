Calcio: Zaratti (Avs), stadi devono essere pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il ministro dello Sport, Abodi, ha detto oggi in Aula che le società calcistiche devono avere uno stadio di proprietà. Noi di Avs pensiamo invece che la proprietà non necessariamente significhi oculata gestione finanziaria, visto che una squadra proprietaria di uno stadio, la Juventus, è anche quella più indebitata d'Italia. È invece necessario cambiare anche la natura delle società, a cominciare dall'introduzione dell'azionariato popolare che in Europa è una pratica diffusa: uno dei più grandi club del mondo, per esempio, il Barcellona, ha 110.000-120.000 soci, i quali, quando scelgono il presidente, fanno le elezioni come se si trattasse di scegliere il sindaco”. Lo ha detto il capogruppo di Alleanza verdi e sinistra in commissione Affari costituzionali alla Camera, Filiberto Zaratti, durante la discussione in Aula con il ministro Abodi della interrogazione sulla costruzione di nuovi stadi. Il parlamentare ha aggiunto che “la possibilità che a Roma ci si ritrovi con quattro stadi non è così remota, come dice il ministro, perché esistono già l'Olimpico e il Flaminio, un altro, in via di autorizzazione, è a Pietralata, in un’area pubblica accanto all’ospedale Pertini, una follia, mentre è presumibile che anche la società Lazio decida di chiedere di poter realizzare il proprio impianto. Una città di 2.700.000 abitanti con quattro stadi è un unicum, sicuramente in Europa". (segue) (Rin)