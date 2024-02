Calcio: Zaratti (Avs), stadi devono essere pubblici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Zaratti ha proseguito: "Si fa l'esempio di Londra, ma Londra è una città di 15 milioni di abitanti. È apprezzabile la ristrutturazione dello stadio Olimpico: si basa su principi di sostenibilità e, con circa 80 milioni di euro, verrà trasformata la copertura in una produzione di energia pulita attraverso il fotovoltaico; sarà ristrutturo anche lo stadio Flaminio, esiste una proposta di Cassa depositi e prestiti e se non dovesse andare in porto, lo dovrà fare il Comune, perché non possiamo pensare che nel centro di Roma possa rimanere una struttura così bella e importante che potrebbe addirittura crollare, se non sarà adeguatamente manutenuto. Quindi, il pubblico spenderà quasi 200 milioni di euro per due stadi che non saranno, praticamente, mai utilizzati, perché la Lazio avrà il suo, la Roma avrà il suo e con questi due stadi chissà cosa ci faremo, consumando ulteriore suolo”. (Rin)