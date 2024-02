Olimpiadi 2026: Zanella (Avs), Zaia imbarazzante su pista da bob a Cortina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È "imbarazzante e sconfortante che il presidente Zaia, principale responsabile insieme al suo caro leader Salvini della costruzione della pista da bob a Cortina, giustifichi il devastante progetto con il ricorso al ‘rendering’". Lo ha detto la capogruppo di Alleanza verdi e sinistra alla Camera, Luana Zanella, commentando le parole del presidente del Veneto, Luca Zaia, nel corso di un'intervista a Radio Cortina. "Ma si sente quando parla? La natura non si rispetta con i rendering", ha proseguito. "500 larici secolari sono un patrimonio forestale la cui distruzione grida vendetta, la natura saprà chiederne il conto". "Notiamo inoltre che Zaia ha tenuto a sottolineare che il cantiere della pista di bob per le Olimpiadi 2026 'non è di competenza regionale ma della Simico'", ha concluso la capogruppo di Avs, chiedendo se Zaia non stia "mettendo le mani avanti in vista di un possibile piano B". (Rin)