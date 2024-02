Napoli: Manfredi, con nuovo sistema prenotazione emesse 70 mila Cie in tempi ridotti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Comune di Napoli – ha spiegato il sindaco Manfredi – ha implementato una nuova modalità di prenotazione della carta di identità elettronica. Un sistema 'smart' che ha permesso un notevole abbattimento dei tempi di attesa, rispondendo appieno all'esigenza dei cittadini di ottenere il documento in tempi rapidissimi e con una procedura semplificata. Una reingegnerizzazione del sistema di prenotazione online e l'istituzione di un numero verde dedicato hanno determinato notevoli vantaggi, sia in termini di snellimento della procedura ma, soprattutto, nell'ottica della piena trasparenza amministrativa. Le Municipalità stanno gestendo bene le tante richieste. Dopo poco più di sette mesi possiamo fare un bilancio senz'altro positivo delle nuove modalità di prenotazione, grazie anche al lavoro di tutto il personale delle Municipalità assegnato al Servizio Anagrafe, che rappresenta in maniera impeccabile il primo punto di contatto tra cittadini e istituzioni". (segue) (Ren)