Napoli: Manfredi, con nuovo sistema prenotazione emesse 70 mila Cie in tempi ridotti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel 2023 la III Municipalità ha emesso più di ottomila carte d'identità – ha sottolineato il presidente della III Municipalità Fabio Greco – Questo risultato è il frutto di un impegno mirato al miglioramento dei Servizi al Cittadino. Le assunzioni effettuate grazie all'ultimo concorso comunale hanno dato la possibilità di un ricambio generazionale del personale. Inoltre, l'attivazione del servizio di prenotazione online e del numero verde hanno contribuito a rendere le procedure più rapide. Siamo felici che i cittadini attestino il miglioramento di questo servizio e ci stiamo già adoperando per attivarne altri, come lo sportello per i cambi di residenza che prossimamente sarà aperto anche nella sede di via Santi Giovanni e Paolo". (Ren)