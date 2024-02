Roma: Avs, presto anche Capitale avrà monumento vittime stragi dimenticate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presto anche Roma avrà il Monumento alle vittime delle stragi. "Ringraziamo pubblicamente l'assessore alla Cultura Miguel Gotor che, dimostrando ancora una volta grande attenzione e sensibilità verso il tema della memoria storica, ha dato mandato alla Sovrintendenza capitolina e all'Istituzione Sistema biblioteche Centri Culturali di avviare tutte le procedure affinché a Roma si possa realizzare il Monumento alle vittime delle stragi dimenticate in via degli Zingari, cuore del rione Monti". Lo dichiarano, in una nota, i consiglieri dell'Alleanza capitolina Verdi-Sinistra Ferdinando Bonessio e Alessandro Luparelli. Con l'approvazione in aula Giulio Cesare lo scorso gennaio della mozione a firma dell'Alleanza capitolina Verdi-Sinistra, "infatti, abbiamo chiesto ai competenti organi legislativi non solo di estendere la ricorrenza del Giorno della Memoria a tutte le vittime degli eccidi dimenticati ma anche di adoperarsi per costruire un monumento dedicato alla memoria delle vittime degli stermini dimenticati come già hanno fatto altre città in tutto il mondo - continua la nota di Avs -. E per non dimenticare lo sterminio e le persecuzioni ai danni del popolo ebraico, dei deportati politici e, solo in Italia, di circa ventitremila tra Rom, Sinti e Lalleri, disabili, omossessuali, oppositori politici e religiosi deportati e sterminati ad Auschwitz, e al fine di dare piena attuazione alla nostra mozione, ogni biblioteca presente sul territorio si doterà degli strumenti utili a sensibilizzare i cittadini e continuare a tenere alta l'attenzione su questo triste e drammatico capitolo della nostra storia. Per non dimenticare, mai", conclude la nota. (Com)