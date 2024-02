Europee: domande cittadini comunitari a Milano entro 11 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione delle prossime elezioni europee, sabato 8 e domenica 9 giugno 2024, le cittadine e i cittadini degli altri Paesi dell'Unione Europea residenti a Milano, potranno esercitare in questo comune il diritto di voto per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, presentando apposita domanda entro lunedì 11 marzo. Il modello da utilizzare per presentare la domanda è disponibile al link del Ministero dell'Interno. Una volta compilata la domanda, unitamente al documento d'identità in corso di validità, potrà essere inviata tramite e-mail all'indirizzo DSC.ElettoraleAire@comune.milano.it oppure consegnata presso l'Ufficio Elettorale in via Messina 52 (tel. 02 884.65154 / 65158) dal lunedì dal venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14:30 alle 15:30; altrimenti via Posta raccomandata alla sede dell'Ufficio Elettorale. (segue) (Com)