Europee: domande cittadini comunitari a Milano entro 11 marzo (2)

- Il modello è tradotto per ciascuno degli Stati membri che hanno fatto pervenire la relativa traduzione: Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Cipro, Germania, Danimarca, Estonia, Spagna, Finlandia, Francia, Grecia, Croazia, Ungheria, Irlanda, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Svezia, Slovenia e Slovacchia.L'esito della domanda verrà comunicato tempestivamente: in caso di accoglimento, le persone interessate verranno iscritte in un'apposita lista aggiunta e potranno ritirare la tessera elettorale presso l'Ufficio Elettorale e le sedi anagrafiche, senza appuntamento, con l'indicazione del seggio ove potranno recarsi a votare. Con l'iscrizione nella lista aggiunta, sarà possibile esercitare il diritto di voto esclusivamente per i membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia e non anche per i membri del Parlamento europeo spettanti al Paese di origine: vi è, infatti, il divieto del doppio voto. (Com)