Sud: Visconti (Ficei), governo faccia chiarezza su Zes unica, tempo stringe

- Domani, 28 febbraio, "scadrà la proroga concessa ai vecchi commissari Zes ma la struttura governativa di Palazzo Chigi non è ancora pronta. La Zona economica speciale unica, appena varata dall'esecutivo Meloni, rischia di partire già in ritardo”. Così Antonio Visconti, presidente Asi di Salerno e numero uno di Ficei, la Federazione italiana consorzi enti industrializzazione. “Allo stato attuale, quella che sembra una grossa opportunità rischia di diventare un potenziale fallimento. A meno di 24 ore non si è ancora stabilito, infatti, quali saranno i successivi passi e che cosa si troveranno ad affrontare”, ha spiegato Visconti. “Sono tutte da chiarire inoltre le conseguenze dell’accentramento amministrativo-burocratico. Un tema che abbiamo già sottolineato in passato e che trova concorde anche una parte del mondo sindacale. Con un’unica tecnostruttura romana sarà difficile gestire pratiche che arrivano da ogni regione meridionale che necessitano invece di centri di elaborazione e di gestione delle istanze radicati sul territorio”. (segue) (Ren)