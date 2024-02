Sicurezza: da Pd pacchetto emendamenti a ddl contro norme anti dissenso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo garantire l'ordine pubblico e al contempo il diritto di manifestare liberamente e in sicurezza. L'espressione democratica del dissenso è fondamentale tanto quanto lo è per le Forze dell'ordine lavorare in sicurezza garantendo l'ordine. Per questo il Partito democratico presenterà emendamenti al disegno di legge Sicurezza per introduzione dei codici alfanumerici sui caschi degli agenti impegnati nei servizi di ordine pubblico e con l'estensione dell'uso delle body-cam". Lo dichiara Matteo Mauri, deputato e responsabile Sicurezza del Pd, già viceministro dell'interno con delega alla Pubblica sicurezza, a proposito del disegno di legge Sicurezza che verrà incardinato oggi nelle commissioni Affari costituzionali e Giustizia della Camera. (segue) (Rin)