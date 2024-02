Sicurezza: da Pd pacchetto emendamenti a ddl contro norme anti dissenso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mauri aggiunge: "Presenteremo anche emendamenti per l'abolizione della cosiddetta norma anti dissenso, prevista dall'articolo 11 del disegno di legge a prima firma Piantedosi, una norma profondamente intimidatoria che potrebbe portare alla reclusione fino a due anni anche semplicemente per chi fa un presidio per strada. Dobbiamo garantire l'ordine, ma soprattutto la libertà di espressione e la democrazia che sono principi fondamentali sanciti dalla nostra Costituzione". (Rin)