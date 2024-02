Polonia: agricoltori in protesta incontrano il presidente del Sejm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione degli agricoltori in protesta a Varsavia ha incontrato il presidente del Sejm – la camera bassa del Parlamento – Szymon Holownia. Lo ha reso noto l’emittente “Polskie Radio 24”. “Occorre avere consapevolezza che non tutto va come dovrebbe andare. Invece di occuparsi di gestire i vostri affari, le vostre aziende agricole, dovete dirigervi a Varsavia e lottare per quello che per voi è importante”, ha dichiarato Holownia. Gli organizzatori della protesta di oggi, partita alle ore 11 da plac Defilad, hanno ribadito le loro richieste, tra le quali quella di abbandonare il Green Deal europeo. Un’altra richiesta è quella di chiudere la frontiera polacca all’importazione di prodotti agroalimentari ucraini a basso prezzo. Infine, gli agricoltori chiedono anche protezione per gli allevamenti nel Paese. Gli organizzatori hanno comunicato la partecipazione di diecimila persone. La protesta di oggi non ha visto sfilare trattori ma solo persone. (Vap)