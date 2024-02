Thailandia-Usa: domani e dopodomani a Bangkok dialoghi strategici Esteri e Difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani e dopodomani (28 e 29 febbraio) si terranno a Bangkok i dialoghi strategici sugli Esteri e la Difesa tra Thailandia e Stati Uniti. Lo annuncia un comunicato del ministero degli Esteri thailandese. La nota precisa che nella prima giornata si svolgeranno i dialoghi strategici a livello di ministeri degli Esteri e della Difesa, giunti rispettivamente alla nona e all’ottava edizione, mentre nella seconda giornata sarà la volta del dialogo strategico Esteri-Difesa, il cosiddetto “2+2”, alla sua seconda edizione. Il “2+2” sarà presieduto per la parte thailandese dai segretari permanenti dei ministeri degli Esteri, Eksiri Pintaruchi, e della Difesa, Sanitchanog Sangkachantra, mentre per la parte statunitense dall’assistente segretario di Stato per gli Affari dell’Asia Orientale e del Pacifico, Daniel J. Kritenbrink, e dal vice assistente segretario alla Difesa per gli Affari di sicurezza dell’Indo-Pacifico, Jedidiah P. Royal. Gli incontri, che seguono quello recente (12 febbraio) a Washington tra il ministro degli Esteri Parnpree Bahiddha-Nukara e il segretario di Stato Antony Blinken, puntano a fare avanzare la “cooperazione multidimensionale” tra i due Paesi, sia a livello bilaterale sia a livello regionale.(Fim)