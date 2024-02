Lombardia: da M5s una proposta di istituire il reddito energetico regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta di istituire il "Reddito energetico regionale - spiega - si inserisce proprio in questo contesto, con l'obiettivo di offrire soluzioni concrete e innovative”. La proposta prevede di erogare un contributo a fondo perduto fino a seimila euro per l'installazione di impianti fotovoltaici o microeolici per autoconsumo. Questa misura si rivolge a nuclei familiari con Isee inferiore a 15 mila euro, giovani coppie, anziani over 65 e nuclei familiari con persone con disabilità. Grazie a questo sistema, le famiglie beneficiarie potranno autoprodurre e consumare energia pulita, abbattendo significativamente i costi delle bollette e diventando meno dipendenti dalle fonti energetiche tradizionali. La proposta prevede uno stanziamento di 5,6 milioni di euro per l'anno 2024 e di 200 mila euro per l'anno 2025 per le spese di telecontrollo e raccolta dati. (Rem)