Lombardia: "Giornate dei castelli, palazzi e borghi", nel 2024 24 i luoghi coinvolti

- Il viaggio in Lombardia tra manieri, borghi fortificati, dimore storiche, pievi medievali è pronto a ripartire dal 3 marzo e quest'anno festeggia il suo decimo anno. Risale, infatti, al 2014 l'iniziativa “Giornate dei castelli, palazzi e borghi”, presentata questa mattina a Palazzo Lombardia dall'assessore regionale a Turismo, Marketing territoriale e Moda, Barbara Mazzali. L'edizione 2024 coinvolge ben 24 luoghi, distribuiti su 4 province lombarde (Milano, Bergamo, Brescia e Cremona), per un circuito che nel 2023 ha sfiorato quota 23 mila visitatori. Le aperture riguarderanno luoghi storici sparsi nella pianura tra Bergamo, Brescia, Cremona e Milano. (segue) (Com)