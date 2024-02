Lombardia: "Giornate dei castelli, palazzi e borghi", nel 2024 24 i luoghi coinvolti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Lombardia esprime un patrimonio culturale tra i più importanti del nostro paese. I nostri castelli e le nostre dimore storiche sparsi su tutto il territorio lombardo - commenta Mazzali - da anni offrono un'accoglienza di alta qualità regalando momenti unici e indimenticabili a chi vi soggiorna o semplicemente li visita". I numeri dell'iniziativa sono cresciuti nel tempo, sia come visitatori che come giorni di apertura: ogni prima domenica del mese da marzo a giugno e da settembre a dicembre, oltre a Pasquetta, 25 aprile, primo maggio e primo novembre. Nel 2024 si aggiungerà il primo sabato sera di luglio, con una speciale apertura in notturna, una fra le novità di quest'anno. Immersi nella pianura si potranno scoprire luoghi di solito non fruibili al pubblico, imponenti e suggestive dimore di grandi condottieri, luoghi di battaglie e leggende, come pure tanti piccoli scorci di borghi spesso ai margini dei circuiti turistici. In ogni località si potranno effettuare visite guidate e partecipare ai numerosi eventi. (Com)