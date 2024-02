Ucraina: palazzo Chigi, a Parigi riaffermato impegno italiano, no a invio truppe Ue o Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Conferenza organizzata ieri a Parigi dal presidente Macron ha costituito l'occasione per riaffermare, con la partecipazione del viceministro Cirielli, il pieno impegno dell'Italia a sostegno dell’Ucraina nella lotta a difesa della propria sovranità e integrità territoriale". È quanto si legge in una nota di palazzo Chigi. "Fin dall'aggressione russa di due anni fa vi è stata piena coesione di tutti gli Alleati nel supporto da offrire a Kiev. Questo supporto non contempla la presenza sul territorio ucraino di truppe di Stati europei o Nato", conclude. (Rin)