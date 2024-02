Ex Ilva: Urso in visita a stabilimento Taranto, “a giorni completeremo terna commissari”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- A giorni “completeremo la terna commissariale con le altre professionalità che servono”. È quanto ha annunciato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine del vertice in prefettura a Taranto con i rappresentanti delle parti sociali, produttive e delle istituzioni locali e regionali. “Siamo tutti uniti e coesi a livello di amministrazione pubblica, a livello di rappresentanza sindacale e produttiva nel mettere in salvaguardia e rilanciare il sito siderurgico di Taranto con tutte le condizioni necessarie per salvaguardare la salute, la tutela dell'ambiente e certamente i lavoratori”, ha specificato Urso. Sull’indotto “ci sarà un tavolo che monitorerà in tempi reali, in maniera continuativa, tutta questa nuova strumentazione che è stata fatta e che proprio in queste ore sarà in Parlamento perché inizieranno le votazioni agli emendamenti al decreto legge 'salva-indotto'”, ha sottolineato il ministro, che ha aggiunto: “Realizzeremo il polo tecnologico sulla transizione ambientale e Taranto sarà la sede nazionale. Vogliamo fare di Taranto un esempio e un modello dell'industria sostenibile sul piano della salute dei cittadini e certamente anche sul piano ambientale”. Del prestito ponte “ne ho parlato domenica con il commissario europeo Vestager e pensiamo che si possa e si debba realizzare nei limiti delle regole europee. Per far questo, occorre un piano industriale che dimostri da subito che il prestito ponte possa essere restituito. Questo servirà anche a dare garanzie alle imprese dell'indotto e ai lavoratori perché se la Commissione Ue acconsentirà al prestito ponte, vuol dire che persino la Commissione Ue è convinta che siamo in condizioni di rilanciare il sito produttivo di Taranto”, ha precisato. (segue) (Rin)