Ex Ilva: Urso in visita a stabilimento Taranto, “a giorni completeremo terna commissari” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La realtà di Agenzia Nova si è saputa imporre e radicare con crescente successo, conquistando autorevolezza e capacità di analisi non comuni" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Il ministro, prima di recarsi in prefettura, ha visitato gli impianti dello stabilimento, accompagnato dal commissario straordinario Giancarlo Quaranta. “Noi non abbiamo alcuna intenzione di rinunciare a questo sito siderurgico ma abbiamo la volontà di rilanciarlo in sicurezza. Se esiste l'industria italiana, se esiste un'industria dell'automotive, degli elettrodomestici, della cantieristica, della nautica e manifatturiera, lo è perché a monte vi è stata un'industria siderurgica come Taranto che ha fornito gli strumenti perché crescesse l'industria italiana”, ha detto nel corso dell’incontro con una rappresentanza dei lavoratori dello stabilimento. “Metteremo in condizione il commissario straordinario di Acciaierie d’Italia, Giancarlo Quaranta, di avere da subito quelle risorse finanziarie che servono alla manutenzione degli impianti”, ma anche – ha spiegato Urso – al “rilancio produttivo di tutti i siti – mi riferisco a Novi Ligure, Genova, Racconigi – in cui sarò la prossima settimana per incontrare i lavoratori di Acciaierie d’Italia e dell’indotto”. “Occorre rilanciare da subito la produzione per poi realizzare le procedure pubbliche per consentire ad altri investitori di poter scommettere su questo impianto”, ha evidenziato il ministro, che ha aggiunto: “Abbiamo chiesto all’Europa di cambiare la politica siderurgica e industriale”. “Il governo -ha concluso – ci sarà anche nei prossimi mesi, nei prossimi anni, quando il sito sarà gestito - me lo auguro – da un player industriale importante e significativo che scommetta sul sito e quindi sul lavoro di Taranto per rilanciarlo e affermarlo in Italia e in Europa”. (segue) (Rin)