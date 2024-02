Ex Ilva: Urso in visita a stabilimento Taranto, “a giorni completeremo terna commissari” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- “Il ministro Urso ha ribadito l’impegno sull’indotto e sul rilancio dell’azienda. Sicuramente ci saranno investimenti, i commissari presenteranno il piano di ripresa che intendono fare. Loro hanno detto che questo durerà fino all’estate, dopo saranno in grado di mettere gli impianti sul mercato”, ha dichiarato il segretario generale della Uilm, Rocco Palombella. “Si sono svolti oggi incontri importanti a Taranto che vanno nella direzione di ristabilire relazioni sindacali e istituzionali corrette con le organizzazioni sindacali. “È necessario lavorare nei prossimi giorni ad un accordo di ripartenza, a partire dai singoli impianti, che riconosca alle lavoratrici e ai lavoratori di aver salvato l’azienda e la produzione, e che attraverso azioni concrete possa permettere il rilancio produttivo e il risanamento ambientale”, hanno affermato Michele De Palma, segretario generale Fiom-Cgil e Loris Scarpa, coordinatore nazionale siderurgia per la Fiom-Cgil. Intanto, dopo il commissariamento, si attendeva la data di oggi come giorno nel quale il Tribunale di Milano sarebbe stato chiamato a decidere sul ricorso presentato il 18 febbraio scorso da Invitalia. L’azienda pubblica, socio di minoranza, aveva chiesto di riconoscere lo stato di insolvenza di Acciaierie d’Italia. (segue) (Rin)