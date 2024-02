Ex Ilva: Urso in visita a stabilimento Taranto, “a giorni completeremo terna commissari” (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- La II sezione crisi di impresa del Tribunale di Milano si dovrà pronunciare su questo passo cruciale per l’ingresso di Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria dopo che lo stesso tribunale di Milano aveva già respinto tutte le richieste inoltrate dalla precedente gestione di Acciaierie d’Italia, riconoscendo il diritto di Invitalia di chiedere al ministero dell’Imprese e del Made in Italy l’amministrazione straordinaria. I giudici avevano anche bocciato le misure protettive e cautelari chieste da Acciaierie d’Italia per tutelare l’azienda rispetto ai creditori e scongiurare l’amministrazione straordinaria. Con la certificazione da parte del tribunale dello stato di insolvenza dell’azienda si permetterebbe così l’avvio fattuale dell’amministrazione straordinaria e, quindi, il versamento del discusso prestito ponte da 320 milioni. La decisione sarà quindi da prendere tra lo stato di insolvenza chiesto dai legali di Invitalia, il socio pubblico, e del commissario straordinario Giancarlo Quaranta, e gli avvocati di ArcelorMittal, che chiedono per l'intero gruppo la protezione del concordato con riserva, detto dai più "in bianco". Il provvedimento, che sarà unico, è atteso entro la settimana, con la Presidente della Sezione fallimentare Laura De Simone, che oggi dopo l'udienza si è riservata. (Rin)