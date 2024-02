Speciale scuola: Monza, Io Tifo Positivo 3.0, rinnovato l’accordo per esempi positivi dello sport a scuola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incontri nelle scuole rivolti a ragazzi e famiglie con atleti e testimonial del mondo dello sport per incoraggiare all'attività fisica, promuovere una cultura sportiva inclusiva, contrastare l'emarginazione sociale attraverso lo sport e trasmettere valori chiave quali la lealtà, il rispetto delle regole, il rifiuto della violenza, il lavoro di squadra, l'abitudine all'impegno, l'accettazione della sconfitta e la gestione della vittoria. Si tratta di quanto prevede il rinnovo di "Io Tifo Positivo 3.0", un accordo di durata triennale che il Comune ha nuovamente siglato con Comunità Nuova Onlus; A.C. Monza e, da quest'edizione, con Sharks Monza ODV, che opera nel campo dello sport per atleti con disabilità dal 1992. Il Progetto Io Tifo Positivo è sostenuto dall'Amministrazione dall'anno scolastico 2009/2010, subendo graduali modifiche e cambiamenti di target nel corso dei numerosi rinnovi. Nel triennio 24-25-26, oltre alla partecipazione di Sharks Monza ODV, un'altra novità è rappresentata dal fatto che tutte le Scuole Primarie Statali monzesi hanno richiesto gli interventi del progetto, che quindi raggiungerà tutti i 9 Istituti Comprensivi cittadini nell'arco del triennio: oltre 40 classi quinte di 21 plessi di Scuola Primaria pari a circa 800 alunni. (Com)