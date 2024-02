Speciale scuola: Napoli, "Il treno dei bambini" di Viola Ardone diventa murale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Torre Annunziata avrà un muralea dedicato a "Il treno dei bambini" della scrittrice Viola Ardone. Da un'idea della libreria Libertà erboristeria e biobar Asperula si è attivato un cantiere di lavoro che ha coinvolto per mesi, alunni, insegnanti, dirigenti scolastici, con l'obiettivo di terminare l'opera entro il 01 marzo, quando la Ardone sarà a Torre Annunziata, prima presso i Salesiani, per ammirare il lavoro artistico ispirato al suo romanzo di successo, e poi al liceo Pitagora Croce per presentare il suo nuovo romanzo "Grande Meraviglia". Il murale lega a doppio filo la storia di Viola Ardone a Torre Annunziata. Dal romanzo, infatti, è stato tratto un film per Netfix, le cui scene sono girate anche ad Oplonti. Il progetto coinvolge in rete l'Associazione Libertà (nata in seno alla libreria Libertà erboristeria e biobar Asperula), il liceo Artistico e delle Scienze Umane "G. De Chirico" (scuola Capofila), l'istituto comprensivo "Parini Rovigliano", l'istituto comprensivo "Vittorio Alfieri", il secondo circolo didattico "G. Siani", la scuola secondaria Primo grado "G. Pascoli", l'istituto comprensivo "Giacomo Leopardi", la direzione didattica statale del quarto circolo "C.N. Cesaro", il liceo Statale "Pitagora Croce" e l'istituto di istruzione superiore "G. Marconi". "È stato entusiasmante seguire le riunioni, vedere i bambini e i ragazzi al lavoro per realizzare il murales, ispirato al celebre romanzo. Un'attività artistica è diventata un percorso di sinergia tra istituti scolastici diversi, che nel testo della Ardone hanno trovato una scintilla di collaborazione", ha commentato Fabio Cannavale, presidente dell'Associazione Libertà. La rete ha visto la partecipazione anche di Anna Vitiello, Ambasciatrice Gentilezza referente del progetto "Costruiamo Gentilezza Terre Vesuviane Capitale 2024", grazie al quale sono stati realizzati i murales gentili in tanti rioni degradati di Torre Annunziata. (Ren)