Speciale scuola: Valditara, insegnante non è una controparte, rafforzare sua autorevolezza

- “Bisogna evitare di considerare l’insegnante una controparte, purtroppo è in aumento la conflittualità tra famiglie e scuola”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, ospite di “Mattino cinque news” su Canale 5. “Rispetto allo scorso anno abbiamo verificato un aumento del 110 per cento di aggressioni di genitori a danno del personale della scuola” per questo bisogna “rafforzare l’autorevolezza del docente” e “instaurare anche cultura del rispetto affinché possa innervare tutta la società”. Inoltre bisogna far capire che l’insegnante “non è solo” perché il personale scolastico “può usare l’Avvocatura dello Stato” e dall’altro "aggiungere all’azione di risarcimento privato anche la possibilità per lo Stato e della scuola di costituirsi in giudizio contro l’aggressore per essere risarcito”, ha sottolineato Valditara. (Rin)