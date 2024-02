Speciale scuola: Roma, Cgil, domani presidio sotto la Regione Lazio contro dimensionamento scolastico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 28 febbraio a partire dalle ore 16.00 la Flc Cgil e la Cgil di Rieti Roma Eva, saranno in presidio sotto la Regione Lazio, per dire no al dimensionamento scolastico. "La decisione che il presidente Rocca ha unilateralmente preso - si legge in una nota dei sindacati -, determinerà il dimensionamento degli Istituti Scolastici di primo e secondo grado, accorpandoli tra loro, con impatti sull'efficacia dei pacchetti formativi, sulla gestione delle classi, sulle attività scolastiche e infine nel breve e medio periodo sulla sostenibilità dei plessi. Giustificare tutto ciò sulla crisi della natalità e quindi sulla riduzione progressiva delle alunne e degli alunni, significa ancora una volta non voler assumere le responsabilità di politiche sociali ed economiche perpetrate negli ultimi trenta anni, e significa anche non voler provare a cambiare la drammaticità del cambiamento demografico ormai strutturato nel nostro Paese. La decisione di accorpare a Roma l'Ic De Curtis e Ic via delle Alzavole, Ic via Pirotta e ic Luca Ghini ed a Rieti l'Ic Montasola e IC Malfatti Monte San Giovanni sono delle ferie molto grosse all'interno di quei territori in cui spesso la scuola è un presidio democratico e di presenza dello Stato". (Com)