Speciale scuola: M. Occhiuto (FI), per Bernini diritto studio è un investimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova ha saputo distinguersi nel panorama nazionale ed internazionale per aver interpretato brillantemente i principi della corretta informazione" Anna Maria Bernini

Presidente del Gruppo di Forza Italia in Senato

21 luglio 2021

- L'housing act "varato dal Consiglio dei ministri e fortemente voluto dal ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, rappresenta uno strumento fondamentale per raggiungere gli obiettivi previsti del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Per questo esecutivo e per la maggioranza parlamentare che lo sostiene il diritto allo studio non è mai stato inteso come un principio astratto, da evocare nelle piazze come una mera chimera, ma come un percorso di cambiamento reale, tangibile, volto a migliorare in maniera oggettiva le condizioni di vita, non solo accademica, degli studenti universitari". Lo afferma, in una nota, il senatore e capogruppo di Forza Italia in commissione Cultura a palazzo Madama, Mario Occhiuto. (Com)