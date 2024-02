Ue: Parlamento approva stretta norme su export rifiuti, vietata invio plastica in Paesi non Ocse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento europeo, riunito in sessione plenaria a Strasburgo, ha approvato in via definitiva le nuove misure Ue di controllo per le spedizioni di rifiuti. Con 587 voti favorevoli, 8 contrari e 33 astensioni, i deputati hanno approvato l'accordo raggiunto con il Consiglio, che mira a proteggere più efficacemente l'ambiente e la salute umana, contribuendo nel contempo agli obiettivi dell'economia circolare dell'Ue e dell'inquinamento zero. Le norme per l'esportazione di rifiuti dall'Ue verso paesi terzi saranno più severe. Secondo il testo approvato, le esportazioni di rifiuti di plastica verso paesi non appartenenti all'Ocse saranno vietate entro due anni e mezzo dall'entrata in vigore del regolamento, mentre quelle verso i paesi dell'Ocse saranno soggette a condizioni più rigorose. (segue) (Beb)