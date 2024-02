Ue: Parlamento approva stretta norme su export rifiuti, vietata invio plastica in Paesi non Ocse (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'interno dell'Ue, invece, lo scambio di informazioni e dati sulle spedizioni di rifiuti sarà digitalizzato, attraverso un hub elettronico centrale, per migliorare la comunicazione e la trasparenza. I rifiuti di spedizione destinati ad essere smaltiti in un altro paese dell'Ue saranno consentiti solo in circostanze eccezionali. La nuova legge istituisce inoltre un gruppo di lavoro per migliorare la cooperazione tra i Paesi dell'Ue sulla prevenzione delle spedizioni illegali. Dopo la votazione finale in Aula, il Consiglio dovrà ora approvare formalmente il testo prima della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Ue e la sua entrata in vigore 20 giorni dopo. (Beb)