- È stato trovato un corpo in un canale nel bresciano. Alle 13:30 di oggi a Gardone Val Trompia, all'altezza della frazione di Rovedolo, è stato rinvenuto il cadavere di un maschio, di cui l'età non è nota, in un corso d'acqua. L'evento è attualmente al vaglio delle Forze dell'Ordine.(Rem)